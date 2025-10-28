COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Vida
Ciencia y Tecnología

YouTube incorpora las herramientas de Adobe Premiere para crear shorts virales

YouTube integra herramientas de Adobe Premiere para que los creadores realicen videos cortos virales de forma fácil.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Vista de un short editado con herramientas de Premiere.
Vista de un short editado con herramientas de Premiere.
Vista de un short editado con herramientas de Premiere.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Nació en Portoviejo, Manabí, el 11 de agosto de 1991. Se graduó como Licenciada en Comunicación ... Ver más

gabyyaneza@gmail.com

YouTube incorporará las herramientas de edición de vídeo de Adobe Premiere para que los creadores de contenido puedan hacer shorts virales que ayuden a aumentar la audiencia.

El nuevo espacio de creación en YouTube dará acceso a efectos, transiciones y ajustes preestablecidos, así como a plantillas con acabados profesionales. Además de permitir la creación de plantillas personalizadas.

El objetivo de Youtube es la viralización

La asociación entre Adobe y YouTube ofrece a los creadores «todo lo que necesitan para producir fácilmente vídeos virales, aumentar su audiencia y seguir las tendencias», informó Adobe en una nota de prensa.

Con ellas, «los creadores podrán crear y compartir contenido increíble en cualquier momento y lugar», como vlogs, vídeos de viajes y contenido entre bastidores.

Este espacio estará disponible directamente desde YouTube tocando el ícono ‘Editar en Adobe Premiere’ en YouTube Shorts. ‘Create for YouTube Shorts’ en Premiere móvil llegará próximamente.

Buscan limitar el tiempo frente al celular

Días atrás, YouTube incorporó a la plataforma de vídeo un temporizador que permitirá gestionar el tiempo de visionado de los shorts, con el fin de ayudar a los usuarios a desconectar del ‘scroll’ infinito.

Los usuarios ahora pueden establecer un tiempo máximo diario para ver los shorts, siendo nuevo ajuste de la aplicación de YouTube que, una vez alcanzado el límite, pausa el ‘scroll’ o la acción de desplazar un vídeo tras otro.

La pausa se acompaña de una notificación que información precisamente de que se ha alcanzado el tiempo establecido. Sin embargo, puede quitarse, como informan desde TechCrunch.

Las visualizaciones de shorts se cuentan por millones

YouTube Shorts, lanzados en 2020 como respuesta a TikTok, han transformado el consumo digital. En 2025, acumulan 70 mil millones de visualizaciones diarias a nivel global, un aumento del 40% desde 2023, según datos de YouTube.

Con 2 mil millones de usuarios mensuales, representan el formato de video más rápido en crecimiento de la plataforma. Supera los 90 mil millones de vistas diarias en picos.

Los internautas prefieren Shorts por su brevedad: videos verticales de hasta 60 segundos, ideales para móviles. El 21,5% de los espectadores son adultos de 25-34 años, aunque capturan a toda la Generación Z. Cabe destacar que el algoritmo prioriza retención: si un usuario ve el video completo, se impulsa su distribución.

En Estados Unidos, el 46% de los usuarios de internet accede mensualmente, impulsando el engagement en feeds dedicados. Este consumo refleja hábitos fragmentados: sesiones rápidas en apps, con Shorts generando el 12,4% del tiempo de visualización en TVs conectadas.

 

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Marcos Cangá gana demanda contra 9 de Octubre en la Federación Ecuatoriana de Fútbol

YouTube incorpora las herramientas de Adobe Premiere para crear shorts virales

WhatsApp prueba una función para facilitar la liberación de espacio por chats

Megaoperativo contra el grupo criminal Comando Vermelho deja más de 60 muertos en las favelas de Río de Janeiro, Brasil

La venta de productos para elaborar la colada morada se dispara a «última hora» en Portoviejo, según comerciantes

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Marcos Cangá gana demanda contra 9 de Octubre en la Federación Ecuatoriana de Fútbol

YouTube incorpora las herramientas de Adobe Premiere para crear shorts virales

WhatsApp prueba una función para facilitar la liberación de espacio por chats

Megaoperativo contra el grupo criminal Comando Vermelho deja más de 60 muertos en las favelas de Río de Janeiro, Brasil

La venta de productos para elaborar la colada morada se dispara a «última hora» en Portoviejo, según comerciantes

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Marcos Cangá gana demanda contra 9 de Octubre en la Federación Ecuatoriana de Fútbol

WhatsApp prueba una función para facilitar la liberación de espacio por chats

Megaoperativo contra el grupo criminal Comando Vermelho deja más de 60 muertos en las favelas de Río de Janeiro, Brasil

La venta de productos para elaborar la colada morada se dispara a «última hora» en Portoviejo, según comerciantes

Samantha Quenedit llega a Ecuador tras su exitoso paso por el Miss Grand International

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO